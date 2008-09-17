Маккейн: американскую экономику превратили в казино

Участники американского финансового рынка подвержены жадности и коррупции, что грозит подорвать основы экономики страны, заявил кандидат в президенты США сенатор-республиканец Джон Маккейн.

Подача в понедельник одним из крупнейших банков США Lehman Brothers документов для начала процедуры собственного банкротства вызвала падение ведущих фондовых индексов.

"Этот финансовый кризис вызовет волновой эффект из-за жадности, коррупции и излишеств и из-за того, что Уолл-стрит превратила американскую экономику в казино", - сказал Маккейн во вторник в эфире телекомпании Эй-би-си.

"Основа нашей экономики - это американский работник, который самый сильный, самый лучший, самый производительный и самый инновационный, но их предали казино на Уолл-стрит, жадность, коррупция и излишества", - заявил кандидат в президенты.