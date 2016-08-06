В результате обрушения двух зданий в Марокко пострадали 16 человек
05:35, 06 августа 2016Мир
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По меньшей мере один человек погиб и еще 16 получили ранения при обрушении двух зданий в Касабланке (Марокко).
Обрушение произошло в одном из рабочих кварталов Касабланки / velvet-curious.livejournal.com
Об этом сообщает РБК со ссылкой на Associated Press.
По данным агентства, как минимум шестеро из 16-ти раненых находятся в критическом состоянии.
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Как отмечает AP, жители района давно жаловались на плохое состояние зданий и отсутствие технического обслуживания.
Обрушение произошло в одном из рабочих кварталов Касабланки, который находится неподалеку от района, где произошло обрушение в 2014 году, когда погибли 23 человека, подчеркивает агентство.
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