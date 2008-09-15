Российские войска покинули территорию Грузии - МИД России

12:56, 15 сентября 2008
Мир
1614 0

Москва джет ответа Тбилиси и ЕС

Министерство иностранных дел России заявляет, что российские войска 13 сентября покинули территорию Грузии.

Об этом сообщает Департамент печати и информации МИД России.

«В соответствии с договоренностями, достигнутыми между Президентом Российской Федерации Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ и Президентом Франции Николя САРКОЗИ от 8 сентября, российские миротворцы 13 сентября вывели свои посты на линии Поти-Сенаки и покинули территорию Грузии. Сделано это на два дня раньше срока, установленного в договоренностях МЕДВЕДЕВА-САРКОЗИ», говорится в сообщении.

МИД России заявляет, что теперь рассчитывает на аналогичное выполнение договоренностей со стороны Грузии и Евросоюза.

«Речь идет, в первую очередь, о данных Евросоюзом гарантиях неприменения силы грузинской стороной против Абхазии и Южной Осетии, о возвращении всех грузинских войск к 1 октября в места их постоянной дислокации и о своевременном развертывании международных наблюдателей в районах Грузии, прилегающих к Абхазии и Южной Осетии, включая минимум 200 наблюдателей от ЕС, что позволит в десятидневный срок после этого вывести российские миротворческие силы и из этих районов», подчеркивается в сообщении Департамента печати и информации МИД России.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter