В Рио Олимпийский огонь встретили акцией протеста, полиция применила слезоточивый газ
Сотни демонстрантов, возмущенных огромными затратами на проведение Олимпиады-2016, встретили Олимпийский огонь в Рио-де-Жанейро.
Полиция применила слезоточивый газ для разгона участников акции протеста, развернувшейся во время торжественной встречи Олимпийского огня, передает Би-би-си.
Местные СМИ со ссылкой на полицию сообщают, что группа протестующих заблокировала дорогу, по которой должны были пронести огонь.
В среду вечером Олимпийский огонь на парусном корабле был доставлен в Рио-де-Жанейро в преддверии Игр, открытие которых состоится в пятницу. Огонь встретил мэр города Эдуардо Паес.
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Олимпийский огонь планировалось пронести через весь город, в том числе по бедным районам, к статуе Христа Спасителя, а затем - к стадиону "Маракана". В итоге маршрут был несколько изменен.
Олимпийский огонь прибыл в столицу Бразилии из Греции в начале мая. С этого момента 12 тысяч факелоносцев пронесли Олимпийский огонь через более чем 300 городов страны.