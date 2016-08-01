У Путина прокомментировали видеообращение ИГИЛ с угрозами в адрес России

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам в Москве заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, подобные публикации учитываются специальными службами, которые отвечают за антитеррористическую работу и за обеспечение безопасности. Наверняка необходимые меры предпринимаются по линии Министерства обороны в ходе выполнения операции российских ВКС в Сирии», - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле серьезной угрозой видеоролик ИГИЛ, где боевики объявили России джихад.

По словам Пескова, российские власти относятся к подобным публикациям с необходимым вниманием.

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«Вместе с тем, подобные угрозы не способны сколько-либо повлиять на последовательную политику России, политику президента Путина по борьбе с терроризмом, с международным терроризмом, которая, безусловно, будет продолжаться на всех направлениях», - уверяет он.

При этом Песков подчеркнул, что не следует преувеличивать значения подобных роликов, поскольку террористические группировки по мере того, как с ними ведется борьба и «им прижимают хвост», используют практику запугивания, поэтому к этому не надо гипертрофировано относится.

Песков заявил, что вопросы обеспечения безопасности постоянно фигурируют в контактах президента РФ с руководителями силового блока.

Ранее террористическая группировка "Исламское государство" опубликовала видеообращение с угрозами а адрес России. Как сообщает Reuters, в нем содержится призыв к джихаду против России.