Путин открестился от имперских амбиций

У России нет имперских амбиций, и она не покушается на суверенитет бывших советских республик, заявил председатель правительства РФ Владимир Путин.

"Россия была инициатором прекращения жизнедеятельности СССР. Если бы не было позиция России, СССР до сих пор бы существовал", - заявил Путин на встрече с членами Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи в четверг, сообщает Украинская правда.

"Мы приняли это решение давно, и у нас нет никакого желания и никаких оснований покушаться на суверенитет бывших республики СССР", - добавил он.

"Как бы ни пугали событиями на Кавказе, все же прекрасно понимают, что никакой трансляции на Европу это иметь не будет", - добавил российский премьер.