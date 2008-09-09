Медведев хочет наводнить Грузию наблюдателями ЕС

В Абхазии и Южной Осетии будут находиться по 3 тысячи 800 российских военнослужащих.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом министр обороны РФ Анатолий СЕРДЮКОВ проинформировал Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА во время рабочей встречи.

В частности, А.СЕРДЮКОВ доложил Президенту РФ, что с руководством Абхазии и Южной Осетии достигнута договоренность о количестве (около 3800 человек в каждой республике) и структуре войск, а также о местах их дислокации. В Южной Осетии это будут города Джава и Цхинвали, в Абхазии войска будут временно размещены на местах, где российские военные дислоцировались и прежде в статусе миротворцев.

Во время встречи Д.МЕДВЕДЕВ напомнил, что 8 сентября на встрече с Президентом Франции Николя САРКОЗИ были выработаны дополнения к плану от 12 августа, направленные на урегулирование конфликта. Эти дополнения касаются, в частности, отвода российских войск с территории Грузии и размещения там международных наблюдателей, в том числе от Евросоюза.

Д.МЕДВЕДЕВ выразил мнение, что наблюдателей ОБСЕ и Евросоюза на грузинской территории должно быть как можно больше.

Он подчеркнул, что "в связи с признанием Россией независимости Южной Осетии и Абхазии до заключения с ними договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи российские Вооруженные силы по просьбе абхазского и южноосетинского руководства исполняют функции по поддержанию мира на территории этих республик".