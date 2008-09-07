Неизвестный мститель захватил в плен 14 сомалийских пиратов

У берегов Сомали неопознанный военный корабль захватил в плен 14 пиратов и уничтожил их судно, передает Лента.русо ссылкой на Reuters. Об этом в воскресенье сообщил министр рыбного хозяйства и морских ресурсов Пунтланда - самопровозглашенного административного образования на севере страны.

По словам чиновника, пираты натолкнулись на корабль случайно. Министр предположил, что корабль плыл под американским флагом, однако подчеркнул, что пока это точно неизвестно. Какие-либо иные подробности произошедшего пока не сообщаются.