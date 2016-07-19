Перестрелка в Алматы: количество жертв выросло (фото)

Об этом на своей странице в Facebook сообщило местное МВД.

"В реанимационном отделении больницы скорой неотложной помощи скончался старший инспектор службы специализированного батальона дорожно-патрульной полиции лейтенант полиции Тимур Бегасилов, 25.07.1986 года рождения", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что Бегасилов получил огнестрельные ранения и был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Ранее Reuters сообщал, что "по меньшей мере шесть человек погибли и восемь получили ранения в результате нападения". Среди погибших: четверо полицейских, один гражданский, а также один из злоумышленников.