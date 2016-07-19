Перестрелка в Алматы: количество жертв выросло (фото)
14:00, 19 июля 2016Мир
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Один из полицейских, раненый в результате стрельбы в Алматы, скончался в больнице.
REUTERS
Об этом на своей странице в Facebook сообщило местное МВД.
"В реанимационном отделении больницы скорой неотложной помощи скончался старший инспектор службы специализированного батальона дорожно-патрульной полиции лейтенант полиции Тимур Бегасилов, 25.07.1986 года рождения", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что Бегасилов получил огнестрельные ранения и был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии.
Ранее Reuters сообщал, что "по меньшей мере шесть человек погибли и восемь получили ранения в результате нападения". Среди погибших: четверо полицейских, один гражданский, а также один из злоумышленников.
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