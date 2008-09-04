США дают Грузии миллиард долларов

Госсекретарь США Кондолиза РАЙС в среду объявила о выделении Грузии денежной помощи в размере одного миллиарда долларов, сообщает агентство Reuters. Более половины суммы (570 миллионов) поступит в Грузию до конца 2008 года.

Выделенные средства пойдут на восстановление грузинской экономики, пострадавшей в результате военного конфликта, а также на оказание гуманитарной помощи населению. К.РАЙС подчеркнула, что деньги не предназначены для оказания военной помощи Грузии, для которой, по ее словам, время еще не настало.

Вторая часть выделенной суммы будет передана Грузии новым руководством США, которое займет место нынешнего в январе 2009 года.

Как напоминает Лента.ру, ранее США уже выделили Грузии гуманитарную помощь на общую сумму около 30 миллионов долларов. Ранее в среду помочь Грузии согласился также МВФ, предоставивший Тбилиси кредит в размере 750 миллионов долларов.