Как Дэвид Кэмерон проводит последний рабочий день на посту премьера Великобритании (фото)

Депутаты палаты общин проводили аплодисментами Кэмерона, занимавшего пост премьер-министра Великобритании с 2010 года.

Также в зале заседаний Кэмерон пообщался с Терезой Мэй, которая уже готовится занять его место на посту главы британского правительства с 13 июля.

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Как сообщает ВВС, позже Кэмерон отправится в Букингемский дворец, чтобы подать прошение об отставке королеве Елизавете II.

"Уходя, я надеюсь, что эта страна станет сильнее. Для меня было большой честью служить стране, которую я люблю", - сказал Кэмерон в интервью Daily Telegraph.

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Отметим, в своем Facebook Кэмерон выложил "прощальное" фото с главным мышеловом в резиденции британских премьер-министров на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне котом Ларри, который останется на своем посту и после отставки Кэмерона.

Как сообщал УНИАН, Дэвид Кэмерон решил уйти в отставку с поста главы британского правительства после объявления результатов референдума по выходу Великобритании из ЕС. Тогда после подсчета всех голосов сторонники Brexit набрали 51,8% голосов.