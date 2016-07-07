Генсек НАТО: Мир стал опаснее

"Мы покажем силу и единство Альянса, - сказал Столтенберг после встречи с польским президентом Анджеем Дудой. - Решения (Варшавского саммита - УНИАН) сделают нас сильнее и лучше подготовленными к вызовам, с которыми мы имеем дело".

Генсек подчеркнул, что "мир стал более опасным местом по сравнению с тем, каким он был несколько лет назад", сообщает Deutsche Welle.

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Столтенберг подбодрил страны на восточной границе Альянса. "Четкое послание: кто нападает на одного члена (НАТО - УНИАН), то нападает на весь Альянс", - подчеркнул генеральный секретарь. Он добавил, что считает очень правильным проведение саммита в Варшаве, "городе, который знал боль конфликта и ценность безопасности".

Дуда, в свою очередь, отметил, что главная задача Альянса - обеспечение мира. "Альянс никогда не был оккупантом, Альянс никогда не был агрессором", - цитирует польского президента dw со ссылкой на информагенство dpa.

Как сообщал УНИАН, во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве госсекретарь США Джон Керри заявил, что говорить о членстве Украины в НАТО - рано.