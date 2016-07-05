Сторонники Brexit превратились в "печальных героев" - президент Еврокомиссии

Об этом сообщает Радио Свобода.

«Я являюсь свидетелем того, как блестящие герои «brexit - стали печальными героями нашего времени», - сказал он в ходе обсуждений в Европейском парламенте, имея в виду бывшего мэра Лондона Бориса Джонсона и бывшего председателя Партии независимости Соединенного Королевства Найджела Фаража.

«Те, кто способствовал этому результату (референдума - УНИАН) в Великобритании, покидают сцену один за другим - Джонсон, Фараж и другие. Откровенно говоря, они ретронационалисты, а не патриоты. Патриоты не оставляют корабля, когда становится трудно, они остаются», - сказал Юнкер.

«Я было думал, что у них есть план (по обустройству выхода Британии из ЕС - УНИАН), а они вместо разработки этого плана оставляют корабль», - добавил он.

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В понедельник один из ведущих агитаторов кампании за выход Великобритании из Европейского союза, который неформально называют «brexit», Найджел Фараж покинул пост председателя Партии независимости Соединенного Королевства, заявив, что осуществил свою политическую цель. По его словам, «победа стороны за выход на референдуме означает, что мои политические амбиции достигнуты».

За несколько дней до того бывший мэр Лондона Борис Джонсон, тоже один из ведущих агитаторов за выход Британии из ЕС, вышел из соревнования за пост главы правящей ныне в стране Консервативной партии и, затем, и за должность премьер-министра.

Предыдущий премьер и председатель партии Дэвид Камерон после референдума, на котором участники с небольшим перевесом проголосовали за выход страны из ЕС, заявил, что покинет пост через три месяца, потому что переговоры об условиях выхода должен вести другой глава правительства.

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В соответствии со статьей 50 Лиссабонского соглашения о функционировании Евросоюза, государство-член ЕС, который стремится выйти из союза, должен официально сообщить об этом в Европейский совет и начать переговоры об условиях выхода. Поэтому право Европейского союза перестанет действовать для такой страны с момента, когда такая договоренность будет заключена и одобрена Европейским советом и Европейским парламентом, но не позднее чем через два года со дня официального сообщения. При этом в случае желания вышедшей страны вступить в ЕС снова, она не будет никаких преимуществ и будет должна пройти процедуру вступления полностью с самого начала.