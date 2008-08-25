Ангела Меркель надеется на президента России

Российский президент Дмитрий Медведев вряд ли подпишет документ о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Такое мнение высказала сегодня в Стокгольме канцлер Германии Ангела Меркель. Она отметила, что "рассчитывает, что президент России не сделает этого", так как в противном случае напряженность в регионе только усилится, передает Reuters.

Сегодня, напоминает РосБизнесКонсалтинг, обе палаты российского парламента приняли обращения к президенту с просьбой рассмотреть вопрос о признании Южной Осетии и Абхазии в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств.