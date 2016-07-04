Генсек ООН осудил теракты в Багдаде

Об этом сообщило агентство Xinhua, со ссылкой на заявление ООН, передает 112 Украина.

Отмечается, что генсек "поражен полным пренебрежением к человеческой жизни, которой продемонстрировали виновники атак на мирных граждан, готовившихся к Ураза-байрам". Пан Ги Мун выразил сочувствие семьям жертв и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Как сообщал УНИАН, в результате двойного теракта в столице Ирака Багдаде погибли не менее 172 человек, 196 получили ранения.

В районе Каррада, оживленном районе с магазинами и кафе, где иракцы праздновали Рамадан, взорвался грузовик-рефрижератор. Ответственность на себя взяло "Исламское государство". В распространенном сторонниками исламистской группировки заявлении говорилось о том, что взрыв совершил смертник.