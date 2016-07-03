В Иркутской области на месте крушения Ил-76 обнаружили фрагменты тел и черный ящик
Спасатели предполагают, что погиб весь экипаж в составе 10 человек.
Фрагменты тел погибших летчиков и один черный ящик обнаружили спасатели на месте крушения самолета МЧС Ил-76. Об этом сообщили в оперативном штабе, передают "РИА Новости".
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"В ходе поисковых работ на месте катастрофы Ил-76 в труднодоступном районе Иркутской области найдены фрагменты тел погибших и обнаружен один из двух черных ящиков", — сказал представитель штаба.
"Судя по масштабам разрушения, весь экипаж в составе 10 человек погиб", — сообщили в штабе, добавив, что поисковая операция продолжается
Ранее СМИ сообщили, что фрагменты разбившегося самолета Ил-76 МЧС России, пропавшего накануне при тушении лесных пожаров, обнаружены в Иркутской области.
В качестве причины катастрофы называли то, что самолет в условиях плохой видимости мог зацепить сопку.
Как сообщал УНИАН, 1 июля в Иркутской области пропал самолет Ил-76, на борту которого могли находиться до 10 членов экипажа.