Личные данные более 100 тысяч французских полицейских оказались в сети

Об этом сообщает Эспрессо.TV со ссылкой на The Independent.

Среди обнародованной информации были, в частности, домашние адреса правоохранителей.

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Данные как действующих, так и отставных офицеров полиции Франции были загружены на Google-диск. По словам полиции, утечка произошла в результате "неправомерных действий со стороны работника".

Это произошло еще 2 июня, то есть доступ к конфиденциальной информации хранился около трех недель.

Издание отмечает, что, возможно, есть связь между утечкой информации иубийством двух сотрудников французской полиции в парижском пригороде 13 июня.

Данные убитых Джессики Шнайдер и Жана-Батиста Сальвена также хранились в базе.