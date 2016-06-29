Четыре страны избраны непостоянными членами Совета Безопасности ООН

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

Эфиопия набрала 185 голосов, Боливия - 183. Место от Азиатско-Тихоокеанского региона получил Казахстан, набрав 138 голосов. Швеция получила поддержку 134 стран. На еще одно место претендуют Италия и Нидерланды, которые в нескольких раундах голосования имели примерно одинаковую поддержку.

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СБ ООН состоит из представителей 15 государств: 5 постоянных и 10 непостоянных членов, избираемых на два года. С 1 января 2017 года новым членам Совбеза свои местами уступят Венесуэла, Ангола, Испания, Новая Зеландия и Малайзия, другие пять непостоянных членов (Египет, Сенегал, Украина, Уругвай и Япония) останутся в РБ до конца 2017 года.

Непостоянные члены СБ ООН избираются путем тайного голосования, для избрания кандидатам необходимо получить поддержку двух третей стран-участниц Генассамблеи, то есть 129 из 193. Каждый год проводится замена пяти из 10 непостоянных членов.