Кровавый теракт в аэропорту Стамбула (фотогалерея)

По данным израильской волонтерской организации Israel Hatzolah, погибли 20 человек, около 100 получили ранения.

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Как отмечает Reuters, смертники подорвали себя перед входом к рентгеновским сканерам.

Как сообщал УНИАН, в международном терминале аэропорта Стамбула произошел взрыв. По информации CNN Turk, вход и выход в аэропорт закрыты. Также, сообщается, что аэропорт закрыт для вылета воздушных судов.