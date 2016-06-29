Кровавый теракт в аэропорту Стамбула (фотогалерея)
00:24, 29 июня 2016Мир
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Вечером, 28 июня, в Стамбуле в международном аэропорту Ататюрка произошли два взрыва и стрельба.
По данным израильской волонтерской организации Israel Hatzolah, погибли 20 человек, около 100 получили ранения.
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Как отмечает Reuters, смертники подорвали себя перед входом к рентгеновским сканерам.
Как сообщал УНИАН, в международном терминале аэропорта Стамбула произошел взрыв. По информации CNN Turk, вход и выход в аэропорт закрыты. Также, сообщается, что аэропорт закрыт для вылета воздушных судов.
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