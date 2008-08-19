Тбилиси настаивает на немедленном вступлении в НАТО

Грузия будет настаивать на незамедлительном вступлении в Североатлантический альянс.

Об этом в интервью УНИАН заявил председатель Комитета по внешним связям парламента Грузии Лаша ЖВАНИЯ.

«В практике последней волны расширения НАТО не было, что страна, минуя ПДЧ, вступает в Альянс, но и не было практики, когда одно государство оккупирует другое государство. Мир меняется, и меняется молниеносно. Мы будем настаивать на незамедлительном вступлении в Альянс», - сказал Л.ЖВАНИЯ.

Он убежден, что Североатлантический альянс мог сыграть свою роль – проголосовать за План действий относительно членства в НАТО для Грузии и Украины на саммите в Бухаресте в апреле этого года, и тогда бы не произошло того, что сейчас происходит на территории Грузии.

«Этого не было сделано, что дало зеленый свет российским агрессорам на территории Грузии. Сейчас НАТО может исправить ситуацию и дать ПДЧ как можно скорее Украине и Грузии, а в дальнейшем решить вопрос членства наших стран в НАТО», - подчеркнул Л.ЖВАНИЯ.

По его мнению, в противном случае, особенно для Грузии, настанет очень тяжелый период. «Если Альянс решит вопрос членства для Грузии и Украины, то это будет лучше для Европы, для всего мира», - уверен грузинский депутат.

Как считает Л.ЖВАНИЯ, «Россия хочет доказать миру, что больше не позволит НАТО расширяться у ее границ».

Грузинский депутат уверен, что миротворческие силы в Грузии будут интернационализированы.

«Интернационализировать миротворцев абсолютно реально, ведь Европа уже поняла, что Россия является стороной конфликта и не может быть миротворцем в этом конфликте. Рассматриваются варианты введения миротворцев под эгидой ОБСЕ, ООН», - сказал Л.ЖВАНИЯ.

На вопрос, не заблокирует ли РФ такое решение, он ответил: «Международное сообщество должно этим заняться. Было много вопросов в мире, когда Россия сопротивлялась многим резолюциям и решениям, но они все были приняты».

Л.ЖВАНИЯ пояснил, что Грузия вышла из СНГ из-за того, что эта организация не могла остановить агрессию. «Мы не говорим о том, что мы получим (в связи с выходом из СНГ - УНИАН). Мотивацией стало то, что мы не можем оставаться в той организации, которая была абсолютно бессильна остановить агрессию одного члена организации против другого», - сказал Л.ЖВАНИЯ.

Он добавил, что, кроме того, СНГ было создано Россией, продолжающей доминировать в этой структуре.

По мнению депутата, «сейчас Грузия выигрывает информационную войну на Западе. Азия и Ближний Восток – под российским действием. Мы надеемся, что с помощью наших партнеров мы покажем миру, что реально случилось в Грузии», - сказал Л.ЖВАНИИЯ.

В тоже время, он отметил, что Грузия не в состоянии противостоять военной агрессии со стороны России. «На военном фронте, перед русским, непрогнозируемым медведем Грузия проигрывает. У нас нет столько солдат, и мы не имеем права потерять их жизни, воюя против русской аннексии», - сказал Л.ЖВАНИЯ.

При этом он считает, что Грузия имеет успехи на дипломатическом фронте. Л.ЖВАНИЯ отметил, что визиты мировых лидеров в Тбилиси активизируют мировое сообщество, хоть и с опозданием.

«Мы надеемся, что международное сообщество сможет показать России, что она окажется в международной изоляции, если не откажется от своих империалистических намерений», - подчеркнул он.

Кроме того, грузинский депутат считает, что агрессия России против Грузии может привести к «размораживанию» других конфликтов на постсоветском пространстве. «Не надо забывать о конфликтах на территории бывшего СССР – в Молдове, в Грузии, Нагорном Карабахе, под большим вопросом Крым. Если России удастся задуманное в Грузии, она почувствует в себе уверенность и безнаказанность», - сказал Л.ЖВАНИЯ.

Он убежден, что после агрессивные действия России затронут не только Грузию и Кавказ, но Европу и Ближний Восток, «везде, где есть российские интересы».