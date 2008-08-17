Россия начала частичный отвод войск из Южной Осетии

Начался частичный отвод российских войск из зоны конфликта на Кавказе.

Об этом заявил ИТАР-ТАСС высокопоставленный представитель Минобороны России. По его словам, «речь идет только о частичном выводе тех воинских частей и подразделений, в присутствии которых в Южной Осетии нет необходимости». Он отметил, что в пункты постоянной дислокации на территории России выводятся некоторые части общевойсковой армии и воздушно-десантных войск.

Как сообщает «Газета.Ru», ранее генерал-майор Вячеслав БОРИСОВ в интервью агентству Reuters также сообщил, что российское военное командование начало вывод войск из Грузии. «Колонны двигаются от Цхинвали в сторону России», - сказал генерал, находящийся близ города Гори, добавив, что «(Президент России Дмитрий) МЕДВЕДЕВ сказал, что мы будем уходить». В то же время грузинские власти информацию о выводе войск опровергают.

В субботу после подписания плана урегулирования конфликта Д.МЕДВЕДЕВ поручил соответствующим ведомствам приступить к выполнению договоренностей, согласованных в этом документе. Как сообщил министр иностранных дел РФ Сергей ЛАВРОВ, отвод подразделений вооруженных сил России «будет осуществляться по мере того, как будут реализовываться на местности дополнительные меры безопасности по линии миротворческого контингента».