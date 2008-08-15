Саакашвили: у Грузии не было другого выхода, кроме как открыть огонь

Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ заявляет, что Россия заранее готовилась к военным действиям на территории Грузии.

Об этом М.СААКАШВИЛИ сказал в интервью газете «Коммерсант-Украина» (№142 от 15 августа).

«Россия в течение месяцев готовилась к этому. Она построила для вторжения всю инфраструктуру – и в Абхазии, и в Южной Осетии. Она построила базу в Джаве, она распространяла листовки в российской армии, где описывалось, как нужно освободить Грузию от моего ига. Была четкая подготовка к войне – абсолютно беспардонная», - сказал Президент Грузии.

М.СААКАШВИЛИ считает, что время было выбрано «блестяще» – Олимпийские игры. «Я сам должен был улететь, и если бы не отложил отлет, все это застало бы меня в дороге. А все мировые лидеры между тем были в Пекине. БУШ четыре дня там провел, пока эта ситуация развивалась, САРКОЗИ там был, все остальные. Блестящее время! И как раз к этому времени железнодорожные войска России в Абхазии закончили ремонт путей, и абхазская инфраструктура была готова», - подчеркнул он.

По словам Президента Грузии, у России была задача создать как минимум два анклава, полностью очищенные от грузин, а также буферную зону вокруг этих анклавов. «Ну, и еще экономически подавить Грузию и свергнуть правительство», - добавил он. М.СААКАШВИЛИ сообщил, что Грузия получила эту доктрину из разведывательных источников своих партнеров за пару месяцев до начала этой операции. «У нас не было точных цифр, но контуры того, чего добивается Россия, у нас были. Так что в этом смысле ничего неожиданного для нас не было», - сказал он.

М.СААКАШВИЛИ отметил, что у Грузии не было другого выхода, как отменить мораторий на прекращение огня.

«Россия собиралась проглотить Грузию, как это уже однажды было. Теперь же мы проглочены не будем. Мы не только сохраним государственность, но и выдворим российские силы за пределы Грузии – чего бы это ни стоило. Я не собираюсь идти ни на какие компромиссы с режимом ПУТИНА», - сказал он.

На вопрос журналиста, с чьей помощью он намерен этого добиться, М.СААКАШВИЛИ ответил: «С помощью собственных сил и с помощью друзей по всему миру».

«Мне предлагали: давай ты сохранишь власть, но согласишься с тем, что статус Южной Осетии и Абхазии будет открытым. Так вот: никогда Грузия не согласится отдать ни сантиметра своей территории ни России, ни кому-либо другому»,- подчеркнул Президент Грузии.

По его словам, Грузия вообще не собираемся с Россией вести переговоры о своей территориальной целостности. «Мы готовы обсуждать все вопросы – прекращение огня и прочее. Но Россия не признает независимость Грузии и ее целостность. В этой ситуации трудно начать переговоры. Как только она вернется на исходные позиции и признает единую Грузию и ее границы, переговоры будет вести легко», считает М.СААКАШВИЛИ.