В Судане обстреляли украинский вертолет, который используется Миссией Организации Объединенных Наций, жертв и пострадавших нет.

Как сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины, 11 августа в 12.25 вертолет Ми-8, выполнявший полет по плану Миссии ООН по маршруту Эль Джанейна – Кулбус – Тина – Эль Джанейна (Судан), был обстрелян из стрелкового оружия.

Экипаж принял решение о возвращении на аэродром вылета. Посадка выполнена без осложнений.

На борту воздушного судна находились четыре члена экипажа и один пассажир. Никто не пострадал.

В результате обстрела вертолет получил повреждение правой задней створки радиоотсека хвостовой балки, радиостанции «Баклан-20» и панели РК Аи-9.

Експлуатант и владелец вертолета – ЗАО «Украинские вертолеты».

Расследование инцидента проводит миссия ООН при участии представителя Государственной авиационной администрации Украины.