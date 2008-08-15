Прежде чем лететь в Грузию, Меркель завернет к Медведеву

Канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ прибывает сегодня в Сочи.

Как передает радио "Свобода", там она встретится с Президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.

Ожидается, что стороны будут обсуждать пути урегулирования кризиса между Россией и Грузией и ситуацию в регионе, в частности, положение беженцев и предоставление им гуманитарной помощи.

В воскресенье А.МЕРКЕЛЬ посетит Тбилиси, где проведет переговоры с грузинским руководством.