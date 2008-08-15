Прежде чем лететь в Грузию, Меркель завернет к Медведеву
10:51, 15 августа 2008Мир
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Обсудят пути урегулирования кризиса
Канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ прибывает сегодня в Сочи.
Как передает радио "Свобода", там она встретится с Президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.
Ожидается, что стороны будут обсуждать пути урегулирования кризиса между Россией и Грузией и ситуацию в регионе, в частности, положение беженцев и предоставление им гуманитарной помощи.
В воскресенье А.МЕРКЕЛЬ посетит Тбилиси, где проведет переговоры с грузинским руководством.
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