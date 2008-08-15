Постпреду РФ в ООН понравился новый проект резолюции по Южной Осетии

Постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин выразил удовлетворенность новым проектом резолюции по ситуации в Южной Осетии, подготовленным Францией, сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP.

"Я считаю возможным, что резолюция будет вскоре принята", - приводит слова постпреда агентство.

В то же время Чуркин отметил, что пока не может в полной мере поддержать проект резолюции, так как в нем все еще присутствуют спорные пункты, требующие уточнения. Кроме того, он заявил, что "есть пункты, которые российской стороне хотелось бы добавить в проект". Какие именно пункты необходимо добавить, постпред не уточнил. Отметим, что ранее Чуркин категорически отверг первый проект резолюции, заявив, что в том проекте не было "ни слова о грузинской агрессии и совершенных Грузией преступлениях"

Как рассказал агентству один из западных дипломатов, прогресс в переговорах по резолюции действительно есть. Он также выразил надежду на то, что проект резолюции в конечном итоге будет одобрен к концу этой недели.

Напомним, новый проект резолюции учитывает шесть принципов урегулирования конфликта, выработанные в ходе встречи президента РФ Дмитрия Медведева и президента Франции Николя Саркози. Это, прежде всего, безотлагательное заключение перемирия, соблюдение территориальной целостности Грузии и восстановление статуса территории Грузии по состоянию на момент начала конфликта.