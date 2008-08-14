По факту убийств в Южной Осетии возбуждено дело по статье "геноцид"

Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации (СКП) возбудил по факту убийства граждан России в Южной Осетии уголовное дело по статье "геноцид", сообщает ИТАР-ТАССсо ссылкой на помощника председателя СКП Игоря КОМИССАРОВА.

"Главное следственное управление СКП на основании полученных данных о совершении вооруженными силами Грузии действий, направленных на уничтожение граждан РФ, проживающих в Южной Осетии и являющихся осетинами по национальности, путем убийств и причинении тяжкого вреда здоровью, возбудило уголовное дело по статье 357 УК РФ - "геноцид", - сказал И.КОМИССАРОВ.

В настоящее время в Цхинвали продолжают работу около 100 российских следователей, которые ведут расследование убийств граждан РФ и российских миротворцев.

«СКП подтвердил, что в нападении на Южную Осетию помимо грузинских военнослужащих принимали участие иностранные наемники», отмечает ИТАР-ТАСС.