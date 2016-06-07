В России загорелся строящийся для ВМФ корабль

Об этом сообщает ТАСС.

По данным МЧС, "происходит горение внутренней обшивки в строящемся катере (заказ 522, длина 61 м, ширина 10,5, высота 8 м)".

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"Строящийся на Средне-Невском судостроительном заводе (город Санкт-Петербург) корабль, на котором сегодня произошло возгорание, Министерству обороны Российской Федерации не передан", - сообщили в Управлении пресс-службы и информации МО РФ. "Корабль находится на начальном этапе постройки. Корабельные системы вооружения не устанавливались. Корабль планировался к передаче в состав ВМФ в 2017 году", - отмечено в сообщении.

Заводской номер 522 имеет второй по счету (первый серийный) корабль противоминной обороны проекта 12700 "Георгий Курбатов" для ВМФ РФ, который планировалось спустить на воду на ОАО "Средне-Невском судоремонтном заводе" 29 июля.

Ранее стало известно, что ранг пожара повышен до №3 (из пяти возможных). По данным МЧС, горит обшивка строящегося катера на площади 600 кв метров. Сведения о пострадавших не поступали.