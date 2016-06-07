МИД Германии срочно вызвал "на ковер" посла Турции
Министерство иностранных дел Германии вызвало поверенного посольства Турции для беседы о реакции турецких властей на признание депутатами Бундестага геноцида армян.
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Reuters.
"В разговоре речь шла о традиционно тесных и доверительных отношениях между Германией и Турцией и было отмечено, что последние высказывания о немецких депутатах не соответствуют этому и восприняты с непониманием", - заявили в ведомстве.
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Ранее сообщалось, что парламент Германии принял резолюцию о признании геноцида армян, назвав действия Османской империи в отношении армян в 1915 году геноцидом.
Турция отозвала посла из Германии за признание геноцида армян.
Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым назвал принятие резолюции Бундестага о признании геноцида армян ошибочным решением.