The Guardian: Российский "доблестный герой" обрушил огонь на Владимира Путина

Об этом пишет Шон Уокер в статье "Российский "доблестный герой" обрушил огонь на Владимира Путина", опубликованной на сайте газеты The Guardian.

Два года назад Игорь Стрелков был самой печально известной личностью в войне на востоке Украины. Бывший офицер российских сил безопасности, с подстриженными седыми усами и увлечением историческими реконструкциям,и Стрелков руководил захватом города Славянска в апреле 2014 года, который стал предвестником вооруженного конфликта в регионе.

В Киеве его считали жестоким и беспощадным военным преступником – агентом Кремля, отправленным Москвой, чтобы посеять хаос в Украине. В России его изображали как доблестного военного героя, возглавляющего местные силы повстанцев, которые боролись против Киева. Его часто видели шагающим по коридорам штаб-квартиры повстанцев в Донецке, с пистолетом Стечкина в старинной деревянной набедренной кобуре и в окружении вооруженных до зубов телохранителей.

Два года спустя, во время интервью "The Guardian" в своем маленьком московском офисе, он производит совсем другое впечатление. В гражданской одежде, слегка поправившийся, во время разговора он поглаживал огромного кота породы мейн-кун по кличке Хмурый, который лежал на столе перед ним. В последние недели Стрелков обрушил критику на сам Кремль, даже, несмотря на то, что у него больше нет армии, которая могла бы поддержать его.

"Недавно Путин и его окружение предприняли шаги, которые, я считаю, почти неизбежно приведут к краху системы", - сказал Стрелков. "Мы пока не знаем, как, и мы не знаем, когда, но мы уверены, что она рухнет, и скорее раньше, чем позже".

Кремль отозвал его из восточной Украины в августе 2014 года, по сообщениям, потому что счел его помехой. И тогда Стрелков оказался в странной сумеречной зоне, он не может вернуться к конфликту или появляться в государственных СМИ. После почти двух лет молчания, бывший символ пророссийской идеи на прошлой неделе выпустил заявление, в котором он решительно критикует президента Владимира Путина, и предсказывает переворот и кровопролитие в России в ближайшем будущем.

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Стрелков, чья настоящая фамилия – Гиркин (Стрелков – псевдоним происходит от русского "стрелок"), считает, что Путин засомневался в решающий момент в 2014 году, опасаясь навсегда разорвать отношения между Россией и Западом. Радикальный националист считает, что Россия должна захватить все земли, где живут этнические русские, он называет украинцев "русскими, которые говорят на другом диалекте" и уверяет, что фатальной ошибкой Путина стало то, что он остановился после аннексии Крыма.

"Он пересек Рубикон, но потом неожиданно и нелогично остановился. Он не отступил, но и не пошел вперед. У него нет никаких идей, и, кажется, он ждет чуда. Он застрял посреди болота ".

Стрелков изучал историю и причислял себя к белым офицерам, которые боролись с большевиками во время гражданской войны в России. Он был внесен в международные списки санкций за его роль в войне в Украине. На прошлой неделе польский депутат Малгожата Госевска представила международному уголовному суду в Гааге отчет о предполагаемых военных преступлениях, совершенных Стрелковым, она надеется, что вскоре начнется расследование.

Стрелков не отрицает расстрелов людей за мародерство, но утверждает, что эти расстрелы были законными, так как они были проведены в соответствии с советскими законами военного времени.

"Я был единственным человеком, который проводил судебные разбирательства, а не просто расстреливал людей. Там была тройка судей с военным прокурором и адвокатом, они выносили и оправдательные приговоры", - сказал он.

"В военных условиях ситуацию невозможно было бы контролировать без строгой дисциплины и без карательного меча правосудия. Когда я командовал, ничего подобного не было. Каждый солдат знал, что если он совершит преступление, то будет наказан так же сурово, как враг, или еще хуже. Это помогало поддерживать дисциплину".

Пока неясно, в какой степени действия Стрелкова в Украине были согласованы с Кремлем. Во время аннексии Крыма, в которой принимал участие Стрелков, российская военная операция проходила под тщательным контролем. Тем не менее, некоторые предполагают, что, когда фронт переместился на восток Украины, у него появилась большая свобода действий, он поддерживал связь с кураторами в Москве, но они им не управляли. Он был добровольцем в Приднестровье и Боснии в начале 1990-х годов, и во время обеих чеченских войн служил в службе безопасности ФСБ России. Он утверждает, что ушел в отставку с военной службы "после личного конфликта" в 2012 году, но отказывается вдаваться в подробности.

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"Я был в значительной степени самостоятельной фигурой", - говорил он о своей роли в восточной Украине. Он сказал, что использовал все свои связи, чтобы потребовать полномасштабного российского вторжения, но вскоре стало ясно, что этого не произойдет. Россия отрицает всякую причастность к конфликту в Украине, хотя в декабре Путин признал, что были "люди, которые выполняли определенные задачи" в регионе. Сам Стрелков отказался комментировать степень вовлеченности России. "Вы можете сделать свои собственные выводы", - посоветовал он.

Существуют убедительные доказательства того, что Россия поддерживала повстанцев в финансовом и военном плане, а также привлекала российские регулярные войска для вмешательства в ключевые моменты конфликта. Некоторые источники повстанцев утверждают, что отвод непредсказуемого Стрелкова был одним из предварительных условий, которые выдвинул Кремль, прежде чем тайно отправить войска для нанесения сокрушительного поражения украинцам в Илловайской битве.

С тех пор как Стрелкову было приказано покинуть Украину в августе 2014 года, Кремль внес его в так называемый "стоп-список"; неофициальный список тех, кому запрещено появляться в эфире на государственном телевидении, в него включена большая часть либеральной оппозиции.

"Я неудобная фигура для них, они не знают, что со мной делать: я герой или террорист? Они не могут арестовать и посадить меня в тюрьму, потому что назвать меня террористом – это словно поклониться Западу. Но оказывать мне почести им тоже неудобно, поэтому я оказался в этой странной середине".

Он жаловался, что никто не хотел говорить с бывшим донецким командиром; даже журналисты, которые изначально выражали интерес, позже перезванивали и сообщали, что им посоветовали не говорить с ним.

"Властям неугодны независимые политики или люди, которые думают свободно, к какому бы лагерю они не принадлежали. Им неугодны также и вольнодумные сторонники", - сказал Стрелков. Манифест, опубликованный на прошлой неделе, представляет собой смесь удивительно либеральных обещаний о свободе слова и свободных выборах и имперской риторики о расширении русских земель и защите русских в бывших советских республиках.

"Может показаться, что нас очень мало, но большевикам понадобилось не более 1% населения, чтобы изменить положение вещей в 1917 году", - сказал Егор Просвирнин, который ведет националистический блог, и также подписал декларацию вместе со Стрелковым и рядом других националистов. "Все может измениться очень, очень быстро".

Стрелков, его группа блоггеров-националистов и маргинальные политические деятели действительно кажутся малозначительными фигурами. Но национализм - это мощная политическая сила в России. Многие задаются вопросом, легко ли будет погасить пламя, которое вспыхнуло на востоке Украины в 2014 году, особенно теперь, когда Кремль ищет дипломатическое решение, которое по-прежнему позволяло бы влиять на положение в Украине.

"Кремль очень боится националистов, потому что они используют ту же имперскую риторику, что и Путин, но у них получается гораздо лучше, чем у него", - сказал Алексей Навальный, лидер кампании по борьбе с коррупцией и оппозиционный политик. "Вот почему некоторые националисты в тюрьме, даже если они поддерживают Путина. Они пришли целовать ему ноги, а он прогнал их".

Другие говорят, что такая фигура, как Стрелков, после пары месяцев в центре внимания в 2014 году, обречена навсегда оставаться в тени. Он может обращаться лишь к небольшим группам националистов во время своих "туров" по всей стране, но вряд ли найдет отклик у широких масс. Стрелков сказал, что не планирует баллотироваться на выборные должности, но считает, что его время может снова наступить.

"Мы не планируем начинать революцию, чтобы свергнуть Владимира Путина. После участия в пяти войнах, мне хорошо известно, каково это, когда рушится власть и социальная инфраструктура в больших городах. Этого не хочет никто, включая меня. Но, к сожалению, это может быть неизбежно".