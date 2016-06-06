Американским военным в Японии запретили употреблять алкоголь

Представители военных сообщили, что ограничения на передвижение военных по японскому острову будут действовать до тех пор, пока все служащие не пройдут дополнительный тренинг, передает Би-би-си.

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Запрет на алкоголь будет останется в силе до тех пор, пока военные чиновники не убедятся, что "все служащие понимают важность ответственного поведения".

В субботу на японском острове Окинава 21-летняя старшина Эйми Мехия попала в аварию, в результате которой пострадали два человека.

По данным местной полиции, Мехия ехала по встречной полосе и врезалась в два автомобиля. Уровень алкоголя в крови военнослужащей, как сообщается, превышал допустимую норму вшестеро.

Американское военное присутствие на Окинаве продолжается с конца Второй мировой войны, там располагаются более половины из 50 тысяч американских военнослужащих, базирующихся в Японии.

В Японии периодически проходят массовые акции, участники которых требуют закрытия американских баз на острове.

В конце мая американские военные ввели режим ночного комендантского часа на своих базах на Окинаве после ареста бывшего морпеха, подозреваемого в изнасиловании и убийстве японской женщины.