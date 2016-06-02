У стрелявшего в университете Лос-Анджелеса нашли список жертв

О находке рассказал шеф полиции города Чарли Бэк в эфире телеканала KTLA-TV, передает Русская служба Би-Би-Си. Он также назвал имя стрелка - это Майнак Саркар, житель Миннесоты.

Как заявил Бэк, Саркар специально приехал в университет с оружием, перед этим составив список жертв, в котором значился убитый им профессор Уильям Клаг.

Также в списке было имя женщины, жившей в Миннесоте неподалеку от дома Саркара. Приехав по ее адресу, полицейские обнаружили женщину застреленной.

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В списке Саркара значилось имя еще одного преподавателя университета, которого он, по всей видимости, убить не успел. Застрелив Уильяма Клага, Саркар покончил с собой.

В списке на сайте университета Саркар значится как один из членов исследовательской группы по биомеханике, которой руководил убитый им Клаг. По словам шефа полиции, мотив убийцы может быть связан с тем, что он считал, будто Клаг похитил его интеллектуальную собственность - компьютерный код - который потом использовал в своей разработке.

Также Чарли Бэк предположил, что Саркар страдал от психического расстройства.

Как сообщал УНИАН, 1 июня в результате стрельбы в кампусе Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) погибли два человека. Предполагалось, что один из погибших и является преступником, который сначала убил человека, после чего застрелился сам.