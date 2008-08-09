Российские самолеты сбросили бомбы на три грузинских села в Абхазии

Российские самолеты в 22.30 вечера субботы нанесли очередной удар по трем грузинским селам Верхней Абхазии. Об этом в телефонном включении из Кодорского ущелья в эфире телекомпании "Рустави-2" сообщил председатель правительства Абхазской АР в изгнании Малхаз Акишбая.

"В 22.30 над территорией Верхней Абхазии появились четыре российских самолета, они сбросили бомбы на территорию сел Генцвиши, Ажара и Чхалта. Жертв и пострадавших нет", - сообщил Акишбая. По его словам, в настоящее время идет оценка ущерба, нанесенного авианалетом.

Ранее в субботу территория Кодорского ущелья уже подвергалась бомбардировке российскими самолетами.