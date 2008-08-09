Международный аэропорт Тбилиси работает в нормальном режиме

Эвакуация не производится ни из Тбилисского, ни из Батумского аэропорта, заявила министр экономического развития Грузии Эка Шарашидзе журналистам.

Министр в субботу посетила Тбилисский международный аэропорт, чтобы, по ее словам, удостовериться в безопасности работы аэропорта, передает агентство "Новости-Грузия" .

Вместе с представителями компании ТАВ Шарашидзе осмотрела аэропорт. По ее словам, он работает в обычном режиме, выполняются все рейсы, работают все магазины и кафе.

Шарашидзе сообщила также, что и Батумский аэропорт работает в обычном режиме, перед беседой с журналистами там совершил посадку самолет Турецких авиалиний.