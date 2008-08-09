Москва выдвинула Тбилиси два условия прекращения огня

МИД России заявил о двух условиях прекращения огня в Южной Осетии - Москва требует от Тбилиси вывести все формирования из зоны конфликта и немедленно подписать соглашение о неприменении силы.

Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что он обратился к президенту России с предложением о прекращении огня в Южной Осетии. "Я обратился к президенту России Дмитрию Медведеву с предложением остановить это сумасшествие", - сказал Саакашвили.

Комментируя это заявление, замминистра иностранных дела Григорий Карасин заявил, что "такое предложение, как нам представляется, было бы вполне логичным от грузинского президента, но при соблюдении им двух предварительных условий: первое - вывод всех грузинских вооруженных сил из зоны конфликта, второе - немедленное подписание соглашения с Южной Осетией о неприменении силы".

"После этого можно было бы серьезно поговорить о дальнейшем", - добавил Карасин

Новости-Грузия