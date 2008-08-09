Путин приехал в Северную Осетию

Премьер-министр РФ Владимир Путин, изменив график своей поездки после участия в открытии Олимпиады в Китае (российский премьер отменил посещение молодежного лагеря "Бирюса" неподалеку от Красноярска), прямо из Пекина прилетел в столицу Северной Осетии, Владикавказ.

Пресс-секретарь главы российского правительства сообщил, что в ходе поездки в Северную Осетию Путин планирует на месте обсудить с руководством республики и главами соответствующих федеральных ведомств вопросы оказания помощи прибывающим из Южной Осетии беженцам, а также помощи самой Северной Осетии в связи с поступлением большого числа эвакуирующихся.

Будут обсуждены вопросы оказания гуманитарной, медицинской помощи, а также организации расселения и питания беженцев. Предполагается, что Путин посетит один из лагерей беженцев, где на месте ознакомится с условиями их размещения.