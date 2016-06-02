Франция передала Египту первый "Мистраль", который предназначался для РФ (видео)

В торжественной церемонии передачи вертолетоносца принял участие министр обороны Египта Седки Собхи, который специально для этого прибыл во Францию, передает РБК со ссылкой на египетское издание Al Ahram.

Над кораблем был поднят египетский флаг, тут же ему было присвоено имя бывшего президента страны Гамаля Абделя Насера.

Выступивший на пресс-конференции по поводу торжественной церемонии командующий ВМФ Франции Бернар Рожель сообщил, что переданный Египту "Мистраль" — один из наиболее продвинутых в плане технологий кораблей, когда-либо созданных в его стране. Он выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с Каиром, в том числе и в вопросах борьбы с терроризмом. Вертолетоносец, по мнению Рожеля, способен защитить Египет от современных вызовов.

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Ожидается, что второй "Мистраль", который будет назван в честь другого египетского президента Анвара аль-Садата будет отправлен в Египет в сентябре.

В начале августа 2015 года Россия и Франция договорились относительно разрыва контракта на поставку двух вертолетоносцев типа "Мистраль", корабли останутся в собственности Франции.

При этом после разрыва контракта Франция получила право свободно распоряжаться кораблями.

Позже Египет договорился с Францией о покупке двух вертолетоносцев "Мистраль", контракт на поставку которых был расторгнут с Россией.