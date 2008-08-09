Буш позвонил Медведеву

Президент России Дмитрий Медведев изложил в телефонном разговоре с Президентом США Джорджем Бушем свои принципиальные оценки ситуации в Южной Осетии .

Как сообщает пресс-служба Кремля, «было подчёркнуто, что грузинской стороной совершена агрессивная акция против мирных жителей и российских миротворцев. Результатом спланированных и осуществлённых грузинским руководством варварских действий стали многочисленные – счёт идёт на тысячи – человеческие жертвы, десятки тысяч беженцев, массовые разрушения и, по сути дела, попрание права на жизнь целого народа».

«Россия в этих условиях руководствуется только одним – задачей незамедлительного прекращения насилия, защиты мирного населения, среди которого большинство – российские граждане, и скорейшего восстановления мира», - сказал Медведев.

Президент России особо отметил, что единственным выходом из инициированного грузинским руководством трагического кризиса является вывод Тбилиси своих вооружённых формирований из зоны конфликта, возвращение на путь мирных договоренностей, и прежде всего – подписание юридически обязывающего соглашения о неприменении силы. Была выражена надежда, что США и другие страны, демонстрирующие заинтересованность в установлении стабильности и безопасности на Кавказе, будут действовать именно в этом русле, отмечает пресс-служба.

Со стороны Президента США была выражена серьёзная обеспокоенность положением дел, призыв к деэскалации ситуации, намерение оказывать содействие её возврату в русло политико-дипломатического урегулирования.

Разговор состоялся по инициативе американской стороны.