Джордж Буш сделал специальное заявление

Находящийся в Пекине президент США Джордж Буш выступил в субботу со специальным заявлением по поводу конфликта в Южной Осетии, передает Reuters. По словам Буша, «он глубоко озабочен ситуацией в Грузии». Как считает американский президент, выход военных действий за пределы Южной Осетии знаменует собой опасную стадию эскалации конфликта. «Россия бомбит регионы, находящиеся далеко от Южной Осетии», заявил американский лидер.

Президент США призвал Россию уважать территориальную целостность Грузии, а также прекратить бомбардировки ее территории. По мнению Буша, российские и грузинские власти должны прибегнуть к международному посредничеству в разрешении конфликта.

Газета.ру