Российские самолеты атаковали грузинские позиции в Абхазии

Российские военные самолеты атаковали восточную часть Кодорского ущелья, которая находится у границы с непризнанной республикой Абхазией и контролируется грузинской стороной. Об этом сообщает ИА "Новости-Грузия".

Летом 2006 года в восточной части Кодорского ущелья (западную контролируют власти непризнанной республики Абхазии) грузинские власти провели спецоперацию против находившегося там мятежного отряда "Охотник". После этого в регионе было размещено "абхазское правительство в изгнании" - прогрузинская структура, которая оспаривает легитимность у абхазских сепаратистов. Само ущелье было переименовано в Верхнюю Абхазию, там было размещено большое количество сотрудников правоохранительных органов, напоминает Лента.ру.

В Сухуми неоднократно утверждали, что Грузия концентрирует в восточной части ущелья войска для нападения на непризнанную республику, и требовали их вывести. В Тбилиси в ответ заявляли, что в регионе находятся только сотрудники МВД, так что соглашения, запрещающие вводить туда войска, не нарушаются.