Минобороны РФ отрицает бомбардировку Грузии

Руководство Министерства обороны России категорически опровергает информацию грузинской стороны о бомбардировке российскми боевыми самолетами грузинских населенных пунктов, сообщает Газета.русо ссылкой на ИТАР-ТАСС.

Как заявил сегодня заместитель начальника Генштаба ВС России генерал- полковник Анатолий Ноговицин, «я эту информацию не подтверждаю. Мы с мирными городами не воюем и с гражданским населением боевых действий не ведем. Мы выполняем только миротворческие функции».