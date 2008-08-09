Россия заявляет, что освободила Цхинвали от грузинских военных
11:21, 09 августа 2008Мир
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Сообщает Главком Сухопутных войск РФ
Главком Сухопутных войск РФ генерал армии Владимир БОЛДЫРЕВ заявляет, что российские войска освободили Цхинвали от грузинских вооруженных сил.
"Батальонно-тактические группы полностью освободили Цхинвали от грузинских военных сил и приступили к выдавливанию грузинских подразделений за зону ответственности миротворческих сил", - сказал В.БОЛДЫРЕВ, передает «Рейтер».
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