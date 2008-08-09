Россия заявляет, что освободила Цхинвали от грузинских военных

Сообщает Главком Сухопутных войск РФ

Главком Сухопутных войск РФ генерал армии Владимир БОЛДЫРЕВ заявляет, что российские войска освободили Цхинвали от грузинских вооруженных сил. "Батальонно-тактические группы полностью освободили Цхинвали от грузинских военных сил и приступили к выдавливанию грузинских подразделений за зону ответственности миротворческих сил", - сказал В.БОЛДЫРЕВ, передает «Рейтер».

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