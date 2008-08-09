Тбилиси попросил помощь США

Грузия запросила у США помощь по выводу из Ирака находящихся там почти 2 тысяч грузинских военнослужащих в связи с ситуацией в Южной Осетии.

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом сообщил высокопоставленный представитель Пентагона, просивший не называть его имени в печати.

По его словам, эти дискуссии носили частный характер. Формально решение пока не принято, но вероятно, США окажут такую поддержку, сказал он.

Как сообщалось, о решении вернуть из Ирака своих военнослужащих вчера сообщил Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ. "9 августа Грузия отзывает свою миротворческую бригаду из Ирака", - сказал он.