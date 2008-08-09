Тбилиси попросил помощь США
10:50, 09 августа 2008Мир
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Дискуссии носили частный характер
Грузия запросила у США помощь по выводу из Ирака находящихся там почти 2 тысяч грузинских военнослужащих в связи с ситуацией в Южной Осетии.
Как передает ИТАР-ТАСС, об этом сообщил высокопоставленный представитель Пентагона, просивший не называть его имени в печати.
По его словам, эти дискуссии носили частный характер. Формально решение пока не принято, но вероятно, США окажут такую поддержку, сказал он.
Как сообщалось, о решении вернуть из Ирака своих военнослужащих вчера сообщил Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ. "9 августа Грузия отзывает свою миротворческую бригаду из Ирака", - сказал он.
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