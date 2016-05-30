В Японии автобус упал в водохранилище, есть погибшие
06:18, 30 мая 2016Мир
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В префектуре Осака в водохранилище упал автобус с 23 пассажирами, погибли пять человек.
В Японии автобус упал в водохранилище / KYODO
Об этом сообщает Эспрессо.тв со ссылкой на Japan Times.
Инцидент произошел неподалеку от города Каватинагано. Автобус, который развозил после пикника сотрудников местной строительной компании, упал в воду с 10-метровой высоты.
Отмечается, что несколько человек смогли быстро выбраться из автобуса, одному из них даже удалось самостоятельно доплыть до берега.
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Всех пассажиров доставили в больницу. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.По предварительной версии, причиной аварии послужила ошибка водителя.
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