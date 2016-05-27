Магия огней: в Сиднее стартовал ежегодный Фестиваль света (фоторепортаж)

Как отмечается на сайте фестиваля, помимо световых представлений и инсталляций посетителей ждет музыкальная программа, дискуссии и обсуждения различных идей.

Фестиваль пройдет сразу на нескольких городских локациях, в том числе и на территории Сиднейского зоопарка.

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Как сообщал УНИАН, накануне фестиваля зоопарк Сиднея показал световые инсталляции, установленных на своей территории к мероприятию.