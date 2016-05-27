Магия огней: в Сиднее стартовал ежегодный Фестиваль света (фоторепортаж)
15:14, 27 мая 2016Мир
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В Сиднее 27 мая стартовал ежегодный Фестиваль света. Продлится он до 18 июня.
REUTERS
Как отмечается на сайте фестиваля, помимо световых представлений и инсталляций посетителей ждет музыкальная программа, дискуссии и обсуждения различных идей.
Фестиваль пройдет сразу на нескольких городских локациях, в том числе и на территории Сиднейского зоопарка.
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Как сообщал УНИАН, накануне фестиваля зоопарк Сиднея показал световые инсталляции, установленных на своей территории к мероприятию.
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