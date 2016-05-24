В Сиднее пройдет ежегодный Фестиваль света (фоторепортаж)

18:27, 24 мая 2016
Мир
617

В крупнейшем городе Австралии Сиднее с 27 мая по 18 июня пройдет ежегодный Фестиваль света.

REUTERS

Как отмечается на сайте фестиваля, помимо световых представлений и инсталляций посетителей ждет музыкальная программа, дискуссии и обсуждения различных идей.

Фестиваль пройдет сразу на нескольких городских локациях, в том числе и на территории Сиднейского зоопарка. Накануне фестиваля зоопарк провел пробную подсветку инсталляций, установленных на своей территории.

Читайте такжеВ Каменце-Подольском прошли соревнования по воздухоплаванию (фоторепортаж)

Как сообщал УНИАН, в Лондоне 24 мая открывается откроется традиционная выставка цветов в Челси, также известная под названием под названием Chelsea Flower show.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter