В Сиднее пройдет ежегодный Фестиваль света (фоторепортаж)

Как отмечается на сайте фестиваля, помимо световых представлений и инсталляций посетителей ждет музыкальная программа, дискуссии и обсуждения различных идей.

Фестиваль пройдет сразу на нескольких городских локациях, в том числе и на территории Сиднейского зоопарка. Накануне фестиваля зоопарк провел пробную подсветку инсталляций, установленных на своей территории.

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Как сообщал УНИАН, в Лондоне 24 мая открывается откроется традиционная выставка цветов в Челси, также известная под названием под названием Chelsea Flower show.