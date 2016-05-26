В Нью-Йорке стартовала ежегодная Неделя флота (фоторепортаж)

Как сообщается на сайте мероприятия, в этом году Неделя флота в Нью-Йорке выпадает на 25-31 мая. В это время корабли пришвартовываются к берегу, а моряки, морские пехотинцы и сотрудники береговой охраны сходят на берег.

Для жителей города и прилегающих территорий событие является уникальной возможностью встретиться с моряками, а также увидеть новейшие возможности современных морских служб.

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В этом году неделя открылась парадом судов в гавани Нью-Йорка, в котором принимали участие десантный корабль USS Bataan и ракетный эсминец Farragut.

В течение недели суда будут пришвартованы в гавани Бруклина к круизному терминалу. Желающие даже смогут подняться на борт кораблей в рамках специально организованных туров.

Празднование Недели флота проводится почти каждый год, начиная с 1984 года.

Как сообщал УНИАН, ВМС Италии запечатлели перевернувшуюся лодку с мигрантами.