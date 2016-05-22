В Австрии неизвестный открыл стрельбу во время концерта, есть жертвы
10:57, 22 мая 2016Мир
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На концертной площадке в Австрии мужчина открыл стрельбу по толпе, в результате чего были убиты два человека.
REUTERS
Об этом сообщает РБК со ссылкой на местную газету Kleine Zeitung.
В результате происшествия также пострадали 11 человек. Концерт проходил на территории байкерского клуба в федеральной земле Форарльберг в ночь на 22 мая.
Сам инцидент произошел около 4 по киевскому времени. Всего на концерте присутствовали около 150 человек. По данным полиции, перед инцидентом мужчина поссорился с женщиной на парковке. Однако она не пострадала в ходе стрельбы.
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После случившегося сам мужчина застрелился. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. Пострадавшие госпитализированы с ранениями различной тяжести.
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