В результате теракта в Йемене погибли по меньшей мере 25 человек

Как сообщает Reuters со ссылкой на представителей местных властей, в результате совершенного в воскресенье, 15 мая, теракта погибли по меньшей мере 25 человек, передает Deutsche Welle.

Еще как минимум 25 человек получили ранения различной степени тяжести.

Ответственность за совершение теракта взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Читайте такжеВ Йемене убиты около 800 боевиков "Аль-Каиды" - коалиция

Это уже второй теракт, совершенный в последнее время "Исламским государством" в Мукалле. Так, 12 апреля террорист-смертник ИГ убил десятерых военнослужащих.