Die Presse: Почему Германия интенсивно наращивает вооружение

Об этом сообщает Юрген Штрайхаммер в статье "Почему Германия интенсивно наращивает вооружение", опубликованной на сайте газеты Die Presse.

День объединения 25 лет назад: в бундесвере служат 585 тыс. солдат. Затем начинается масштабное сокращение, которое дополнительно ускоряется финансовым кризисом и последующими предписаниями жесткой экономии, а также духом времени, согласно которому вооружение – вчерашний день. Отмена военной обязанности в 2011 году привела к дополнительному сокращению численности войск. Затем был введен верхний предел в 185 тыс. солдат. Все это привело к тому, что сегодня в бундесвере служат 177 тыс.

Во вторник министр обороны Урсула фон дер Ляйен публично отменила этот верхний предел. Впервые с момента окончания холодной войны количество немецких солдат вновь увеличится – примерно на 14,3 тыс. солдат и 4,4 тыс. сотрудников до 2023 года. "На сегодня это необходимо", - сказала министр. Это объявление о начале новой эры.

31 января 2014 года, Мюнхен. Фон дер Ляйен находится на посту министра обороны всего месяц, и на конференции по вопросам безопасности уже заявляет о более активном участии Германии в решении международных кризисов. Сегодня над Сирией летают немецкие "Tornado", курды воюют против ИГ с помощью немецкого оружия.

Солдаты на востоке НАТО

Фон дер Ляйен также постоянно пытается переместить внимание НАТО с Европы на юг, в Ливию, где сейчас распространяется "Исламское государство". Она не исключает отправки военной миссии в транзитную страну для беженцев, но ставит ее в зависимость от просьбы ливийского правительства, которое практически не имеет власти в несостоявшемся государстве. В 2011 году Германия вызвала недовольство НАТО, потому что бойкотировала отправку миссии в Ливию.

В 2014 году в Мюнхене фон дер Ляйен сказала еще одну важную фразу. Она призвала Европу взять на себя справедливую долю бремени в рамках НАТО. Поскольку Соединенные Штаты вынуждены в одиночку покрывать львиную долю расходов альянса. Согласно требованиям НАТО, государства должны выделять на оборону два процента от ВВП, но для Германии это останется иллюзией даже в будущем. В прошлом году из 28 стран-членов ЕС, это требование выполнили только эстонцы, греки, британцы и поляки. Наращивание вооружения Германией – это лишь уступка в ​​преддверии июльского саммита НАТО в Варшаве. Берлин также, возможно, возглавит батальон НАТО в Литве, с целью сдерживания России, которая, несмотря на финансовый кризис, продолжает модернизировать свою армию.

Настроения в Германии изменились вместе с военной политикой. Учитывая угрозу терроризма и конфликт востока и запада, 51% выступают за наращивание вооружения, в 2009 таких было всего 19%. Кроме того, страна легко может себе это позволить. Министр финансов Вольфганг Шойбле осуществляет контроль над профицитом бюджета в миллиарды евро. Он дал согласие на использование этих средств. Теперь политик ХДС шаг за шагом осуществляет расширение. Она учла действия России и вернула на службу списанные танки. Ее министерство также создаст свое собственное кибер-подразделение. Теперь можно будет принимать на службу и "ботаников".