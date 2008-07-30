Молдавия просит срочной помощи в связи с наводнением

Молдавия обратилась к международному сообществу с просьбой о предоставлении ей срочной гуманитарной помощи для ликвидации последствий наводнения.

Как сообщили РосБизнесКонсалтингу в правительстве Молдавии, с соответствующим призывом к международным партнерам, а также хозяйствующим субъектам и гражданам республики выступила сегодня премьер-министр страны Зинаида Гречанная. Она отметила, что ущерб от стихии еще не оценен, но исчисляется десятками миллионов долларов. Оценка общего ущерба от стихии будет произведена после того, как вода сойдет с территории пострадавших от наводнения населенных пунктов и сельхозземель. В настоящее время все силы властей брошены на эвакуацию людей из зон бедствия и обеспечения их всем необходимым - питанием, жильем и т.д.

Как отметила З.Гречанная, по последним уточненным данным, в результате паводка на реках Днестр и Прут было затоплено 552 жилых дома, разрушено 65 домов, эвакуированы более 4 тыс. человек. Затоплено 170 приусадебных участков, 75 баз отдыха.

Чрезвычайная ситуация в Молдавии возникла в районах, расположенных вблизи Днестра и Прута, в связи с паводком, возникшим в результате ливневых дождей, обрушившихся в последние дни на Украину, Румынию и северную часть Молдавии.